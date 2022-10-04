الاحتلال يحاصر القدس ويغلق شوارع وأحياء بحجة "عيد الغفران"

فرضت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء حصاراً مشدداً على مدينة القدس، وأغلقت معظم الشوارع وعزلت أحياءً عدة بحجة حلول عيد الغفران اليهودي.

وتسبب إغلاق الشوارع بعرقلة حركة المقدسيين في المدينة، وأزمات مرورية خانقة في عدة مناطق.

ووضعت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية وأشرطة حمراء في محيط بلدة جبل المكبر، وأغلقت أحد مداخل حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

كما فرض الاحتلال حصاراً على حي الشيخ جراح، وحي المصرارة المؤدي لباب العامود.

وطالت الإغلاقات شارع عنترة بن شداد، وشارع الجسر المؤدي لبلدة بيت حنينا وشارع نابلس في القدس المحتلة.

وأدت الإغلاقات لأزمة سير كبيرة عند حاجز قلنديا، والطرق المؤدية لبوابة رأس خميس شمال شرق القدس المحتلة.

ويحول الاحتلال الأعياد اليهودية إلى وبال على المقدسيين بفعل فرض الحصار على أرجاء المدينة وإغلاق الطرق والأحياء.











المصدر / فلسطين أون لاين