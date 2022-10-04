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خلال الرُبع الثالث من 2022.. "الداخلية" بغزة تُنجز أكثر من 100 ألف معاملة للمواطنين

04 أكتوبر 2022 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
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أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية بغزة - الشق المدني 102 ألف و119 معاملة للمواطنين خلال الرُبع الثالث من العام الحالي، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 67 ألف و470 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان -بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 32 ألف و979 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني ".

فيما سلمت الأحوال المدنية 1670 معاملة تنوعت بين (تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد) خلال هذه المُدة، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الداخلية #مواليد #معاملات #هوية #الأحوال المدنية

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