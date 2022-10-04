قاسم: تصاعد المقاومة في الضفة سيحسم الصراع لصالح شعبنا

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إنّ تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية هو الذي سيحسم الصراع لصالح شعبنا الفلسطيني.

وأضاف في تصريح مقتضب: "إنّ المقاومة الباسلة في الضفة الغربية تضرب في كل المناطق والساحات، وهذه المرة قرب سلواد شرق مدينة رام الله".

‏ولفت إنّ عملية رام الله هي جزء من رد المقاومة على جرائم الاحتلال، وغضب شعبنا على العدوان المستمر على المسجد الأقصى المبارك.

وأُصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر عبرية إنّ التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال تشير إلى أنّ "الجندي لم يُصب برصاص مقاوم فلسطيني".

وأضافت المصادر أنّ "الحادث أثناء محاولة الجندي إيقاف سيارة فلسطينية فرّت من المكان"، لافتًا إلى أنّ "هناك اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية دهس".

المصدر / فلسطين أون لاين