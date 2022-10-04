واشنطن تدعو لبنان للرد "سريعا" على مسودة ترسيم الحدود

شددت سفيرة واشنطن لدى بيروت دوروثي شيا، الثلاثاء، على ضرورة "الإسراع في إنجاز الرد اللبناني على مسودة المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي"، مبدية اهتمام بلادها بـ"إنجاز هذا الملف في أقرب وقت".​

كلام شيا جاء خلال لقائها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب (المكلف من قبل الرئاسة اللبنانية بمتابعة الملف مع الجانب الأمريكي)، في مكتبه بمجلس النواب وسط بيروت.

بحسب بيان صادر عن بوصعب، "اطلعت شيا من بو صعب على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الرئاسي الإثنين، وحول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الأميركي آموس هوكستين".

من جهته، تابع رئيس الجمهورية ميشال عون التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان بشأن العرض الذي قدمه الوسيط الأمريكي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية.

وحول صدور الرد، قال مصدر سياسي لبناني رفيع: "حتى الآن ننتظر إنجاز الصياغة النهائية بعد إدخال التعديلات التي تقررت في اجتماعي الأمس".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "الملاحظات هي تقنية وقانونية، تحفظ حقوق لبنان وتؤمّن مصلحته".

وأمس الاثنين، قال ميقاتي إن الأمور "تسير بالشكل الصحيح"، في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء اجتماعه الثلاثي مع عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الرئاسة شرق بيروت، لبحث العرض الأمريكي الخاص باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته قال بوصعب، الاثنين، إن "لبنان حصل على حقوقه كاملة في حقل قانا"، موضحا أنه "لن يتم توقيع لا اتفاق ولا معاهدة مع العدو الإسرائيلي".

ويتنازع لبنان والاحتلال الإسرائيلي على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت و(تل أبيب) برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/ أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.

المصدر / الأناضول