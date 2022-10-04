السلطة "تنقذ" 4 مستوطنات دخلن نابلس بالخطأ

أعادت أجهزة أمن السلطة، أربع مستوطنات دخلن اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم احتجاز المستوطنات الأربع في مدينة نابلس، حيث سارعت أجهزة أمن السلطة إلى الوصول إليهن.

وأضافت أنه سرعان ما سيتم تسليمهن إلى قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سالمات.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل، قد أظهرت لحظة محاصرة العشرات من الشبان، مركبة يستقلها 4 مستوطنات في نابلس، قبل أن تتدخل أجهزة السلطة وتسلمهن إلى الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التنسيق الأمني بين قوات أمن السلطة والاحتلال "الإسرائيلي"، والتعاون المشترك بينهم في ملاحقة المقاومين والمطاردين بالضفة الغربية، وتوفير الحماية للمستوطنين.

عشرات الشبان يحاصرن مركبة يستقلها 4 مستوطنات في نابلس وأجهزة السلطة تتدخل وتسلمهن إلى الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/dCzJku2ayq — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 4, 2022

عاجل| أجهزة أمن السلطة تستخدم مركبات عسكرية مصفحة لإنقاذ مستوطنين احتجزهم المواطنين في نابلس pic.twitter.com/HZiV7od3KC — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 4, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين