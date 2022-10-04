فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب رام الله

واشنطن تدعو لبنان للرد "سريعا" على مسودة ترسيم الحدود

السلطة "تنقذ" 4 مستوطنات دخلن نابلس بالخطأ

التنمية تعلن صرف دفعة من مخصصات "الشؤون"

بعد الإعلان عن استشهاده.. الشاب "البصبوص" من رام الله على قيد الحياة

حياة جديدة.. فندق فلسطيني يوظف ذوي إعاقة

مدرب مانشستر يونايتد يفصح عن رأيه لقرار رونالدو الرحيل في الشتاء

دعوات لإضراب شامل في الضفة والقدس والداخل المحتل الأسبوع المقبل

قرار بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية ومرافقه

لليوم الثاني.. موجة اقتحامات جديدة لبنوك لبنان

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو السلطة "تنقذ" 4 مستوطنات دخلن نابلس بالخطأ

04 أكتوبر 2022 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
...

أعادت أجهزة أمن السلطة، أربع مستوطنات دخلن اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم احتجاز المستوطنات الأربع في مدينة نابلس، حيث سارعت أجهزة أمن السلطة إلى الوصول إليهن.

وأضافت أنه سرعان ما سيتم تسليمهن إلى قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سالمات.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل، قد أظهرت لحظة محاصرة العشرات من الشبان، مركبة يستقلها 4 مستوطنات في نابلس، قبل أن تتدخل أجهزة السلطة وتسلمهن إلى الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التنسيق الأمني بين قوات أمن السلطة والاحتلال "الإسرائيلي"، والتعاون المشترك بينهم في ملاحقة المقاومين والمطاردين بالضفة الغربية، وتوفير الحماية للمستوطنين.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#السلطة الفلسطينية #نابلس #مستوطنون #السلطة #أجهزة السلطة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة