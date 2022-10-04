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التنمية تعلن صرف دفعة من مخصصات "الشؤون"

04 أكتوبر 2022 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله عن صرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة "الشؤون" المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية يوم الخميس الموافق 6/10/2022 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد مجدلاني أن "هذه الدفعة تشمل 111 ألفًا و199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيقل".

 وبيّن أن عدد الأسر المستفيدة في غزة بلغ 68 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية.

أما بخصوص توزيع المبالغ المالية أشار مجدلاني إلى أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة بلغ 93 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#التنمية الاجتماعية #مخصصات الشئون

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