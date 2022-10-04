بعد الإعلان عن استشهاده.. الشاب "البصبوص" من رام الله على قيد الحياة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى نقلا عن محاميها كريم عجوة أن الشاب باسل البصبوص على قيد الحياة جريحا يقبع في مشفى شعاري تصيدق.

وأضاف المدير العام للدائرة القانونية في هيئة الأسرى المحامي جميل سعادة أن المحامي عجوة خرج للتو من زيارته للأسير الجريح باسل البصبوص في المشفى والذي تم إطلاق النار عليه فجر يوم أمس بالقرب من رام الله.

وأوضح أن المعتقل المصاب البصبوص كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال في اليد اليسرى والرجل اليسرى، وقد تم نقله بعد الإصابة إلى مستشفى "شعاريه تصيدك"، أجريت له عملية يوم إصابته، وهو الآن موجود في قسم الجراحة.

ومن المقرر أن تعقد له جلسه تمديد توقيف يوم الخميس المقبل في محكمة الاحتلال في عوفر.

المصدر / فلسطين أون لاين