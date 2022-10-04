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مدرب مانشستر يونايتد يفصح عن رأيه لقرار رونالدو الرحيل في الشتاء

04 أكتوبر 2022 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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مدرب مانشستر يونايتد يفصح عن رأيه لقرار رونالدو الرحيل

ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بات يفكر جديا بالرحيل في فريق مانسشتر يونايتد الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير القادم.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن مدرب الفريق، الهولندي إيريك تين هاغ، لن يمانع رحيل "صاروخ ماديرا" في حال تلقى الأخير عرضا جيدا، علما أن رونالدو سوف يكون قادرا على الانتقال بشكل حر بعد في نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده مع "الشياطين الحمر".

وكان نجم ريال مدريد الأسبق، البالغ من العمر 37 عاما، قد أعلن قبل انطلاقة الموسم الحالي عن رغبته بالرحيل بسبب عدم مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

لكن "سي آر 7" لم يستطع أن يجد ناديا يشارك في تلك البطولة ليتعاقد معه رغم أن تقارير تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية الكبرى مثل بايرن ميونخ الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني، أو حتى العودة إلى نادي صباه، لشبونة البرتغالي.

وكان رونالدو قد تألق في الموسم الماضي مع "المانيو" بعد قدومه إليه من يوفنتوس الإيطالي إذ أصبح هداف الفريق بعد أن سجل 24 هدفا في 39 مباراة، لكن دون تحقيق أي لقب لفريقه الجديد القديم.

وفي هذا الموسم يعاني رونالدو بشدة فهو شارك في 8 مباريات فقط حتى الآن وسجل فيها هدفا وحيدا عن بواسطة ضربة جزاء.

المصدر / وكالات
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