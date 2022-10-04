دعوات لإضراب شامل في الضفة والقدس والداخل المحتل الأسبوع المقبل

دعا نشطاء فلسطينيون من الداخل المحتل والقدس والضفة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في إضراب عام وشامل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وأراضي الداخل المحتل الأسبوع المقبل، تضامنًا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحث النشطاء على المشاركة في الإضراب إسنادًا للأسرى في السجون، عازين فكرة الإضراب إلى زملاء لهم في جامعة بيرزيت وآخرين من القدس، موضحين أن الدعوة موجهة لكل الفلسطينيين في الداخل والقدس والضفة.

ويهدف الإضراب -وفق الدعوات- إلى مشاركة الأسرى في وجعهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى.

وأهاب الداعون إلى ضرورة الحشد في الإضراب، ليشمل الكل الفلسطيني وليكون إضرابا ناجحا كإضراب يوم 18/5/2021، الذي شاركت فيه كل فلسطين تضامنًا مع المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وغزة.

يذكر أن 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون معركة الأمعاء الخاوية لليوم العاشر على التوالي، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين