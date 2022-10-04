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قرار بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية ومرافقه

04 أكتوبر 2022 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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المطارد مصعب اشتية - أرشيف

قررت محكمة أريحا بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المطارد مصعب اشتية، ومرافقه عميد طبيلة، بعد 16 يومًا من اعتقالهما، من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المحامي مصطفى شتات، في تصريح صحفي مقتضب: إن "المحكمة قررت خلال جلستها اليوم، الإفراج عن المطارد اشتية والشاب طبيلة، المعتقليْن في سجن أريحا المركزي".

واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، الشاب اشتية، أحد أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبرفقته المقاوم "طبيلة"، في مدينة نابلس.

وشهدت نابلس مواجهات بين مسلحين ومواطنين من جهة، والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة من جهة أخرى، فور اختطاف اشتية وطبيلة، ما أدى إلى وفاة المواطن فراس فارس يعيش (53 عاماً)، وإصابة 3 آخرين.

وتمكنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، من إنهاء الخلافات وحالة التوتر التي شهِدتها المدينة، على خلفية الأحداث التي أعقبت اعتقالهما.

وخلص اتفاق بعد يومين من اعتقال اشتية بين الفصائل وجهات مسؤولة، إلى العمل على إنهاء ملفه  "بصورة مرضية"، وتحديد سقف زمني للإفراج عنه، وفق بيان صادر عن اللجنة آنذاك.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مسلحين #أجهزة السلطة #مصعب اشتية #سجن أريحا المركزي

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