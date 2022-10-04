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وظيفة شاغرة في مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية بمدينة غزة

04 أكتوبر 2022 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية بمدينة غزة تعلن فيه عن فرصة عمل لتوظيف منسق/ة مشروع بدوام كامل.

شروط التسجيل

1- درجة البكالوريوس، على الأقل، في مجال إدارة الأعمال أو الهندسة المدنية أو أي تخصص آخر من التخصصات ذات العلاقة.

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تنسيق المشاريع.

3- كفاءة عالية في إعداد التقارير وخطط العمل.

4- التفرغ بشكل كامل للعمل.

5- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة: قراءة، وكتابة، ومحادثة.

6- مهارة ممتازة في التعامل مع الأجهزة المكتبية.

طريقة التسجيل

- على من ي/تجد في نفسه/ا الكفاءة المطلوبة إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية إلى الإيميل التالي: [email protected] مع ضرورة كتابة جملة: "وظيفة منسق/ة مشروع" في عنوان الإيميل.

- مدة هذا الإعلان هي 5 أيام عمل فقط تبدأ من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 04/ أكتوبر/ 2022م، وتنتهي يوم الأحد الموافق 09/ أكتوبر/ 2022م في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

- لن يتم النظر في الطلبات التي يتم إرسالها بعد التاريخ المذكور أعلاه.

- سيتم اختيار المرشحين/ات الذين يمتلكون الخبرة ذات الصلة.

- العنوان: مدينة غزة - الجلاء - مفترق الغفري - عمارة عيد حمادة - الطابق الأول .

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