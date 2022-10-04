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بمبلغ خرافي.. بيع الصقر "بيور جير" في معرض عربي

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بالصور بمبلغ خرافي.. بيع الصقر "بيور جير" في معرض عربي

04 أكتوبر 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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عارض في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية يعرض الصقر بيور جير للبيع

اختتم مساء الأحد، معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته الـ19.

وقد زار معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته التاسعة عشرة (ADIHEX) الآلاف من محبي الرياضات مثل الصقور والفروسية والرماية وكذلك عشاق السفر والتخييم وأنشطة الهواء الطلق.

المعرض شهد صفقة غريبة من نوعها، تتعلق في الصقر "بيور جير"، حيث بيع كأغلى صقر في تاريخ المعرض بكل دوراته.

وبلغ المبلغ الذي بيع فيه الصقر "بيور جير"، "الترا وايت" بقيمة مليون و10 آلاف درهم (وهو ما يزيد على 275 ألف دولار أمريكي).

ويتميز هذا الصقر (ألترا وايت) بصفات عدة، فطوله يساوي عرضه، ويبلغ 16 إنشا ونصف إنش، ووزنه 980 غراما، فيما شهد المزاد تنافسا استمر لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم بمزاد.

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المصدر / وكالات
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