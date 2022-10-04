مرداوي: تدنيس المستوطنين للمقدسات لا يردعه إلا المقاومة

قال القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي: إنّ "إصرار المستوطنين على المساس بالمشاعر الدينية للمسلمين ومواصلة تدنيس المقدسات استفزاز، لا يردعه سوى دوي الرصاص وأدوات المقاومة الخشنة صوب جنود الاحتلال والمستوطنين والحواجز والمواقع العسكرية".

وأكد في بيان مكتوب، اليوم الثلاثاء، أن "المخاطر المحدقة بالأقصى والمسجد الإبراهيمي تستدعي استعدادًا أعلى للمواجهة والتصدي للمستوطنين، ويقظة على مدار الساعة وتكثيف الرباط وشد الرحال للمسجدين من كل المناطق".

ورأى أن الصمت على تغول الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، "يشجعهم على المزيد من التهويد والتدنيس وتمرير المخططات التلمودية".

يذكر، أن جماعات متطرفة شرعت، صباح اليوم، بتنفيذ مخططاتها لاقتحام باحات المسجد الأقصى عشية ما يسمّى "عيد الغفران"، حيث قام مستوطنون بنفخ البوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

ووفق مصادر محلية، فإن 230 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، منذ الساعة السابعة صباحا.

المصدر / فلسطين أون لاين