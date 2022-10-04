مباراة نارية اليوم بين برشلونة وإنتر ميلان.. هذه تشكيلة الفريقين وموعدها

في مباراة نارية بدوري أبطال أوروبا -2023، يلتقي اليوم الثلاثاء، فريقا برشلونة الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي على أرض ملعب "سان سيرو".

وبحسب المراقبين الرياضيين فإن المباراة إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا القوية، وهي ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، والتاسعة بتوقيت مصر، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

المدرب الإسباني تشافي سيدخل المباراة القوية أمام المستضيف لتلك المواجهة فريق إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، ماركوس ألونسو(اريك جارسيا)، جوردى البا (أليخاندرو بالدي)، سيرجى روبيرتو (جيرارد بيكيه).

وسط الفريق: بيدري، جافي (فرانك كيسي)، سيرجيو بوسكيتس.

وسيغيب عن المباراة كلٌّ من اللاعبين، جول كوندي، رونالدو أراخو، وممفيس ديباى، وفرينكى دى يونج، وهيكتور بيليرين بسبب الإصابة.

ووفق ما تم إعلانه سيعلق على مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان، على قناة (beIN Sport HD1) الرياضية القطرية الناقلة لأحداث اللقاء المرتقب، المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني من ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم برصيد 3 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق بايرن ميونخ الألماني، فيما يتساوى معه الفريق المنافس إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث، متساوياً بنفس رصيد النقاط.

المصدر / فلسطين أون لاين