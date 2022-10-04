مستوطنون يقتحمون "الأقصى" عشية (عيد الغفران) اليهودي

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن نحو 230 مستوطناً اقتحموا الأقصى منذ الصباح، قبل يوم مما يسمى بـ(عيد الغفران) اليهودي، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وتضييقات على المتواجدين في المسجد بسحب بطاقاتهم الشخصية، وإخراج بعضهم قسراً منه.



وبينت أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد من باب المغاربة، ونظمت جولات استفزازية في ساحاته، وتلقت شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدت طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى، متجهة نحو باب السلسلة كالمعتاد.



يشار إلى أن مئات المستوطنين أدوا الليلة الماضية، طقوسا تلمودية، ورقصات استفزازية، في منطقة حائط البراق غرب المسجد الأقصى.



وفي السياق؛ انطلقت دعوات شبابية ومقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس، تزامناً مع دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى للاحتفال بما يسمى "عيد الغفران".



ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.



ويتعرض "الأقصى" يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين