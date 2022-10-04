فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آلاف المستوطنين يقيمون طقوسًا تلمودية أمام حائط البراق

لا بيد: الاحتلال يواجه تهديدات صعبة من خمس جبهات

" هنية " يلتقي رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم

تعرف على الأسباب الشائعة لاحمرار العين

تعرف على السبب.. البنوك الصينية تستعد لبيع الدولار

اليابان تدعو مواطنيها للاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا حلق فوق أراضيها

إلقاء عبوة ناسفة على حاجز الجلمة وانسحاب المنفذين

كيف تربي طفلك؟ تعرف على أهم الخطوات

حماس: إقامة المستوطنين حفلًا راقصًا داخل المسجد الإبراهيمي تصعيد خطير

المطارد "خازم" يستقبل خطيب المسجد الأقصى في جنين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو آلاف المستوطنين يقيمون طقوسًا تلمودية أمام حائط البراق

04 أكتوبر 2022 . الساعة 06:21 بتوقيت القدس
...

أقام ألاف المستوطنين اليهود اليوم الثلاثاء، منذ ساعات الفجر الأولى، في باحة حائط البراق بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، صلاة الكهنة التقليدية، بمناسبة "عيد الغفران"، بحضور عضو الكنيست الإسرائيلي "إيتمار بن غفير".

وأفادت مصادر محلية عن إغلاق الاحتلال لكافة الطرق والمداخل لتأمين توافد آلاف المستوطنين اليهود إلى حائط البراق لإقامة صوات تلمودية.

إلى ذلك تصاعدت الدعوات للنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين، فيما تصاعدت أعمال المقاومة والمواجهات في الضفة الغربية المحتلة بشكل لافت.

وقد حذرت حركة حماس في مهرجانها الأخير بقطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي، من انفجار غضب الأقصى، والذي سيغير شكل المنطقة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #المقاومة #الاحتلال #المستوطنين #حائط البراق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة