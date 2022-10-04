آلاف المستوطنين يقيمون طقوسًا تلمودية أمام حائط البراق

أقام ألاف المستوطنين اليهود اليوم الثلاثاء، منذ ساعات الفجر الأولى، في باحة حائط البراق بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، صلاة الكهنة التقليدية، بمناسبة "عيد الغفران"، بحضور عضو الكنيست الإسرائيلي "إيتمار بن غفير".

وأفادت مصادر محلية عن إغلاق الاحتلال لكافة الطرق والمداخل لتأمين توافد آلاف المستوطنين اليهود إلى حائط البراق لإقامة صوات تلمودية.

إلى ذلك تصاعدت الدعوات للنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين، فيما تصاعدت أعمال المقاومة والمواجهات في الضفة الغربية المحتلة بشكل لافت.

وقد حذرت حركة حماس في مهرجانها الأخير بقطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي، من انفجار غضب الأقصى، والذي سيغير شكل المنطقة.

شاهد|آلاف المستوطنين يؤدون طقوسًا وصلوات عند حائط البراق في القدس المحتلة pic.twitter.com/eSKuj8aZ9Z — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 4, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين