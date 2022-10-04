لا بيد: نواجه تهديدات صعبة من خمس جبهات

قال رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد إن "(إسرائيل) أقوى من كل أعدائها، ولن نتردد في استخدام القوة للحفاظ على سلامة مواطنيها".

وخلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى قتلى سلاح المدرعات في اللطرون، قال لابيد: إن الاحتلال يواجه تهديدات صعبة، السلاح النووي الإيراني، وصواريخ "حزب الله" الدقيقة من لبنان، وحركة "حماس" في غزة، ومقاومة الضفة الغربية في جنين ونابلس، وسوريا.

وتابع لابيد: (إسرائيل) أقوى من كل أعدائها، ولن نتردد في استخدام القوة للحفاظ على سلام مواطنينا، يجب أن يعرف أعداؤنا أننا في أي لحظة نكون أقوى وأكثر حنكة وأكثر صرامة منهم".

المصدر / فلسطين أون لاين