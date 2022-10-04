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" هنية " يلتقي رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم

04 أكتوبر 2022 . الساعة 03:08 بتوقيت القدس
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هنية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم

التقى  عبد السلام هنية نائب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بسعادة الشيخ عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضاء الاتحاد وذلك على هامش اللقاء الذي عقد باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم داخل الصاالات والوفود المشاركة فيها.

وأعرب هنية عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث المميز، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مقدماً تحيات الأسرة الرياضية الفلسطينية لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً.

 بدوره رحب الشاهين، بزيارة الأستاذ عبدالسلام هنية مؤكداً بأن الكويت ستبقى داعمة لفلسطين والرياضة الفلسطينية، متمنياً أن تغمر السعادة دائماً قلوب الجميع من خلال تحقيق الإنجازات والبطولات.

الجدير ذكره بأن الكويت تستضيف بطولة كأس آسيا للصالات حيث يشارك فيها 16 منتخب من القارة.

المصدر / وكالات
#هنية #الاتحاد الكويتي #عبدالله الشاهين

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