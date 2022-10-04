اليابان تدعو مواطنيها للاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا حلق فوق أراضيها

أعلنت طوكيو أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء حلّق على الأرجح فوق اليابان.

وأصدرت السلطات اليابانية صباح الثلاثاء تحذيرا إلى سكّان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ البالستي.

وقالت الحكومة إن "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً، رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

من ناحيتها أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية إن إتش كي أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.

بدورهم، أكّد خفر السواحل اليابانية التجربة الصاروخية الكورية الشمالية.

وقالت سيول إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا "غير محدد"، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية فجر الثلاثاء.

وقالت رئاسة الأركان في سيول إنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدّد باتّجاه الشرق"، من دون مزيد من التفاصيل.

المصدر / وكالات