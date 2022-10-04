فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اليابان تدعو مواطنيها للاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا حلق فوق أراضيها

إلقاء عبوة ناسفة على حاجز الجلمة وانسحاب المنفذين

كيف تربي طفلك؟ تعرف على أهم الخطوات

حماس: إقامة المستوطنين حفلا راقصا داخل المسجد الإبراهيمي تصعيد خطير

المطارد "خازم" يستقبل خطيب المسجد الأقصى في جنين

"حمادة": جرائم الاحتلال في الأقصى تستوجب تصعيد المقاومة

مقابل مبلغ مالي.. نجم غزة الرياضي يحصل على الاستغناء

كابتن منتخب قطر يتوشح الكوفية الفلسطينية

اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال قرب نابلس

البرلمان العربي يؤكد حق فلسطين بعضوية الأمم المتحدة الكاملة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

اليابان تدعو مواطنيها للاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا حلق فوق أراضيها

04 أكتوبر 2022 . الساعة 02:21 بتوقيت القدس
...

أعلنت طوكيو أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء حلّق على الأرجح فوق اليابان.

وأصدرت السلطات اليابانية صباح الثلاثاء تحذيرا إلى سكّان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ البالستي.

وقالت الحكومة إن "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً، رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

من ناحيتها أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية إن إتش كي أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.

بدورهم، أكّد خفر السواحل اليابانية التجربة الصاروخية الكورية الشمالية.

وقالت سيول إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا "غير محدد"، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية فجر الثلاثاء.

 وقالت رئاسة الأركان في سيول إنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدّد باتّجاه الشرق"، من دون مزيد من التفاصيل.

 

المصدر / وكالات
#كوريا الشمالية #صاروخ بالستي #اليابان تدعو مواطنيها للاحتماء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة