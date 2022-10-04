حماس: إقامة المستوطنين حفلا راقصا داخل المسجد الإبراهيمي تصعيد خطير

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، أن إقامة المستوطنين حفلًا راقصًا داخل المسجد الإبراهيمي بالخليل جريمة صهيونية وتصعيد خطير واستفزاز مباشر لمشاعر المسلمين.

وقال مسؤول مكتب القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، إن ذلك امتداد للسياسة الصهيونية المُمنهجة والمتصاعدة التي تستهدف إحكام السيطرة على الأماكن المقدّسة.

وأضاف ناصر الدين، في تصريح صحفي الإثنين، أن كل هذه محاولات يائسة ولن تطمس المعالم ولن تغيّر حقائق التاريخ.

وحذر الاحتلال من مغبة وتداعيات الاستمرار بهذه السياسة، مؤكدًا أن شعبنا في الضفة الغربية لن يقف مكتوف الأيدي، وسيدافع عن أرضه ومقدساته وسيواصل عملياته البطولية بكل الوسائل.

ودعا ناصر لضرورة شد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، والتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

ووجه التحية والاعتزاز لكل أبناء شعبنا المرابطين والمرابطات الذين يسيّجون مسجدنا الأقصى ومسجدنا الإبراهيمي بصمودهم وتضحياتهم وبسالتهم، لإفشال مخططات الاحتلال في التدنيس والتهويد وطمس المعالم الإسلامية.

وأثارت إقامة مستوطنين حفلات راقصة داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل، أول من أمس، غضبًا واسعًا بين صفوف الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين