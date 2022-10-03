المطارد "خازم" يستقبل خطيب المسجد الأقصى في جنين

قدم وفد مقدسي برئاسة فضيلة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية ، مساء اليوم الإثنين، التعازي لعوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الاسرائيلي يوم الاربعاء الماضي ، عبد الرحمن خازم ، محمد براهمة ، احمد علاونة ومحمد ابو سرية .

وكان في استقبال الوفد، أسر الشهداء وفي مقدمتهم المطارد فتحي خازم "ابو الرعد "وقادة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والمقاومة والمؤسسات والفعاليات في المخيم.

ورحب والد الشهيد رعد وعبد الرحمن خازم بالوفد المقدسي، وقال "من مخيم جنين، نقول للعالم، القدس عقيدتنا، ومعركتنا مع الاحتلال معركة عقيدة، والقدس والاسراء في عقيدتنا قران، والاقصى قرن وفلسطين قران، وعقيدتنا المسلمة الراسخة أن فلسطين كلها أرض وقف ولا يجوز لمسلم أياً كان حق التصرف بشبر منها".

المصدر / فلسطين أون لاين