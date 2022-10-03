فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المطارد "خازم" يستقبل خطيب المسجد الأقصى في جنين

"حمادة": جرائم الاحتلال في الأقصى تستوجب تصعيد المقاومة

مقابل مبلغ مالي.. نجم غزة الرياضي يحصل على الاستغناء

كابتن منتخب قطر يتوشح الكوفية الفلسطينية

اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال قرب نابلس

البرلمان العربي يؤكد حق فلسطين بعضوية الأمم المتحدة الكاملة

60 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

"المسار البديل": نرفُض "الشراكة الأوروبيّة الإسرائيليّة" وسنلبي نداء المُقاومة

ليستر يضع حداً لأسوأ بداية منذ 1983

عقوبات مشدّدة على خدمات رفح واتحاد بيت حانون

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو المطارد "خازم" يستقبل خطيب المسجد الأقصى في جنين

03 أكتوبر 2022 . الساعة 23:37 بتوقيت القدس
...

قدم وفد مقدسي برئاسة فضيلة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية ، مساء اليوم الإثنين، التعازي لعوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الاسرائيلي يوم الاربعاء الماضي ، عبد الرحمن خازم ، محمد براهمة ، احمد علاونة ومحمد ابو سرية .

وكان في استقبال الوفد، أسر الشهداء وفي مقدمتهم المطارد فتحي خازم "ابو الرعد "وقادة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والمقاومة والمؤسسات والفعاليات في المخيم.

ورحب والد الشهيد رعد وعبد الرحمن خازم بالوفد المقدسي، وقال "من مخيم جنين، نقول للعالم، القدس عقيدتنا، ومعركتنا مع الاحتلال معركة عقيدة، والقدس والاسراء في عقيدتنا قران، والاقصى قرن وفلسطين قران، وعقيدتنا المسلمة الراسخة أن فلسطين كلها أرض وقف ولا يجوز لمسلم أياً كان حق التصرف بشبر منها".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #جنين #عكرمة صبري #فتحي خازم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة