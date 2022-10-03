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مقابل مبلغ مالي.. نجم غزة الرياضي يحصل على الاستغناء

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مقابل مبلغ مالي.. نجم غزة الرياضي يحصل على الاستغناء

03 أكتوبر 2022 . الساعة 22:02 بتوقيت القدس
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غزة - وائل الحلبي

كشف توفيق البيك متوسط ميدان غزة الرياضي رحيله عن صفوف الفريق بحصوله على كتاب الاستغناء الخاص به، مقابل دفع مبلغ مالي لم يعلن عن قيمته لصالح النادي.

وعاد البيك من جمهورية مصر العربية قبل أيام قليلة حيث خاض اختبارات في عدد من الأندية المصرية، وكان قريبا من الانتقال لأحدها إلا أنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة غزة الرياضي في حينها.

وتوصل البيك لاتفاق مع إدارة غزة الرياضي للحصول على كتاب الاستغناء الخاص به مقابل دفع مبلغ مالي، حيث وافق مجلس إدارة العميد على رغبة اللاعب.

وسينتظر البيك حتى موعد الانتقالات الشتوية لتحديد وجهته القادم حال قرر استكمال مشواره في غزة، لكنه سيكون من السهل تعاقده مع أحد أندية الدوري المصري في الفترة الحالية اذا كان يملك الرغبة بالعودة بعد حصوله على الاستغناء حيث ستصبح عملية تعاقده مع أي نادي أكثر سهولة.

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#كرة القدم #نادي غزة الرياضي #توفيق البيك

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