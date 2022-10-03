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بالفيديو اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال قرب نابلس

03 أكتوبر 2022 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعرّض قواته لعملية إطلاق نار قرب قرية بيتا في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الإثنين.

وقال بيان لجيش الاحتلال مساء اليوم "وردت أنباء عن محاولة إطلاق نار على قوة من الجيش قبل وقت قصير بالقرب من قرية بيتا في منطقة فرقة شومرون الإقليمية".

وأضاف "ردت القوة بإطلاق نيرانها على مصدر إطلاق النار وتقوم قوات إضافية بمسح المنطقة، لا خسائر في صفوف قواتنا".

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتواجدة عند مدخل بلدة بيتا تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، ووقت اشتباك مسلح وتبادل لإطلاق النار.

ووصلت على الفور تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال، وأغلقت مدخل بيتا، واقتحمت دوريات الاحتلال البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس وتسببت باختناقات مرورية واحتجاز مئات المركبات.

وفي وقت سابق، نفذ مستوطنون سلسلة اعتداءات وأعمال عربدة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وتعاملت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع ٤ حالات اختناق بالغاز وإصابتين بالرضوض نتيجة اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال في حوارة.

وهاجم مستوطنون عددا من المنازل القريبة من دوار سلمان الفارسي في شارع حوارة الرئيس، وألحقوا بها أضرارا متفاوتة.

كما اعتدى مستوطنون على مركبة إسعاف في أثناء مرورها على طريق حوارة- جيت جنوب نابلس وحطّموا زجاجها.

 

المصدر / ترجمة صفا
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