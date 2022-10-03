كابتن منتخب قطر يتوشح الكوفية الفلسطينية

توشح كابتن منتخب منتخب قطر الأول لكرة القدم حسن الهيدوس الكوفية الفلسطينية، خلال التدريبات التي جرت بالدوحة، في لفتة تدل على التضامن مع القضية الفلسطينية.

وتم خلال الحصة التدريبية، تسليم المشجعين الكوفية الفلسطينية لحسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري من أجل رفعه خلال مباريات المونديال في قطر خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، في لفتة تدل على التضامن الكبير بين الشعبين الفلسطيني والقطري.

ولقي ارتداء الهيدوس الكوفية، خلال التمرين المفتوح، إشادة واسعة من عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي في دعم واضح للقضية الفلسطينية.

وطالبت الجماهير العربية والإعلاميون وعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قادة منتخبات قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب وهم من سيمثلون العرب في كأس العالم، ارتداء "شارة فلسطين"، خلال مبارياتهم في البطولة.

ويخوض العنابي القطري معسكرا تحضيريا قصيرا بالدوحة، قبل الذهاب يوم الأربعاء المقبل إلى مدينة ماربيا الإسبانية لخوض معسكر إعدادي جديد هناك، وذلك مع اقتراب موعد نهائيات المونديال.

وينافس المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى في النهائيات المونديالية، إلى جانب منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور، على أن يقص شريط المنافسة يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بمواجهة المنتخب الإكوادوري في استاد البيت.

المصدر / فلسطين أون لاين