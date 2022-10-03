60 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 60 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 10 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه، أصيب خلالها 3 من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وأصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بالقرب من مفترق جيت في نابلس، وتم تسجيل 4 عمليات إطلاق نار استهدفت مركبة مستوطنين بالقرب من مستوطنة "ايتمار" وحاجز بيت فوريك وشارع القدس وسط المدينة، وإطلاق النار على طائرات الاستطلاع في مخيم بلاطة.

كما أصيب مستوطن بالحجارة خلال مواجهات في بلدتي حوسان وتقوع ببيت لحم، حطم الشبان الثائر خلالها مركبات المستوطنين.

واستهدف مقاومون المستوطنين بإطلاق النار قرب مستوطنة "غوش عتصيون" في الخليل، وأطلقوا النار صوب مستوطنة "كارني شمرون" في قلقيلية.

كما استهدف المقاومون بالرصاص حاجزي دوتان وسالم والجدار الفاصل قرب فقوعة وبوابة عانين في جنين، وحاجز الجلمة بعبوات محلية الصنع.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في 8 مناطق متفرقة، وحطموا 6 مركبات للمستوطنين، ورشقوا قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

واندلعت مواجهات في 30 نقطة مواجهة، شملت بلدات ومخيمات القدس ورام الله ونابلس وسلفيت وأريحا وبيت لحم والخليل وقلقيلية، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.



وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين