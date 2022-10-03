عقوبات مشدّدة على خدمات رفح واتحاد بيت حانون

غزة - وائل الحلبي

فرض اتحاد كرة القدم عقوبات مشددة على الأندية وعدد من المدربين قبل انتهاء الجولة الرابعة من بطولتي الدوري بالدرجتين الممتازة والأولى.

وقرر الاتحاد نقل مباراة بيتية لخدمات رفح حيث سيخوض الفريق مباراته أمام خدمات النصيرات في الأسبوع السادس على ملعب محايد يتم تحديده في وقت لاحق، وجاءت العقوبة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأخضر الرفحي أمام اتحاد بيت حانون يوم الجمعة الماضي.

وفي نفس السياق أعلن الاتحاد إيقاف المدرب محمد العيماوي المدير الفني لفريق اتحاد بيت حانون 4 مباريات، على أثر التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة وتسببت بحالة من الجدل بين جماهير كرة القدم الغزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد مباريات الدرجة الأولى قرر الاتحاد إيقاف المدرب حمادة شبير المدير الفني لأهلي غزة بالإضافة لعقوبة الطرد التي حصل عليها في مباراة فريقه أمام الأقصى، حيث سيغيب عن قيادة فريقه مباراتين، وحصل المدرب تامر أبو ظاهر المدير الفني للأقصى على نفس العقوبة بعد حصوله هو الآخر على البطاقة الحمراء في نفس المباراة.

وأوقف الاتحاد طارق طبازة المشرف الرياضي لنادي أهلي النصيرات بعد طرده في مباراة فريقه أمام نماء، حيث تم توقيفه مباراتين إلى جانب عقوبة الطرد ليصبح الإجمالي ثلاث مباريات.