المطارد "خازم" يغرّد من جديد.. ماذا قال؟

أرسل المطارد فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، رسالة جديدة إلى السلطة الفلسطينية.

وخاطبها في رسالة نشرها على صفحته بموقع فيس بوك: "لا تقتلوا أسود بلادكم فتأكلكم كلاب أعدائكم".

وأضاف في رسالته: "يا عرين الأسود يا أسود جبل النار، ويا مخيم بلاطة الصمود ويا مخيم عسكر الإباء ويا مخيم العين شفيتم صدورنا وأذهبتم غيظ قلوبنا فحيا الله هذه السواعد وهذه البنادق الشريفة وهؤلاء الأبطال المجاهدين".

وتابع: "المجد يركع لكم والحرية لمصعب، وحقكم يا عرين الأسود على أحرار ورجال جبل النار، وعلى كل حر وشريف في فلسطين أن يؤازركم وأن يقف إلى جانبكم وأن يذود عنكم هذه المؤامرات التي تستهدف صمودكم".

وختم رسالته بالقول: "النصر والفخر والمجد والعز للأحرار والخزي والعار لكل من يخذلكم أو يخون عهدكم أو يتآمر عليكم".

واستشهد نجله عبد الرحمن (27 عامًا)، الأربعاء الماضي، في إثر استهدافه ورفاقه المقاومين بصاروخ مضاد للدروع بعد اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة.

واتهم الاحتلال الشهيد عبد الرحمن بتنفيذ عمليات إطلاق نار تجاه أهداف إسرائيلية في الضفة، إلى جانب إيصال شقيقه الشهيد رعد (29 عامًا) إلى شارع ديزنغوف وسط "تل أبيب"، في 7 نيسان/إبريل الماضي، حيث نفذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 10 آخرين.





المصدر / فلسطين أون لاين