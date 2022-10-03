خدمات البريج ينفرد بصدارة دوري الدرجة الأولى

غزة - مؤمن الكحلوت

انفرد خدمات البريج بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه اليوم على مضيفه الجلاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فلسطين بمدينة غزة، في ختام مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

وضغط البريج بكثافة منذ البداية على أمل خطف هدف مبكر، مع اعتماد الجلاء على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق الضيف.

وأهدر لاعب البريج بهاء الدعالسة انفرادا بحارس المرمى، سددها خارج الشباك، رد عليه إبراهيم أبو سيف بتسديدة أبعدها مجد أبو العمرين.

وفي الشوط الثاني، لعب البريج منقوصا من لاعبه رامي الطريفي، بعد مرور 5 دقائق من بدايته، إثر تعرضه للطرد بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل الجلاء ذلك، وضغط بحثا عن هدف، وسدد محمد نصار كرة، أبعدها الحارس أبو العمرين بالتعاون مع العارضة، كم سدد إبراهيم أبو سيف كرة جاءت بجانب القائم.

وافتتح أنس الدبجي عند الدقيقة 65 بالخطأ في مرماه عند الدقيقة، بعدما لعب إبراهيم وشاح كرة عرضية زاحفة، ارتطمت بقدمه.

وأضاف بهاء الدعالسة الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة71، بعد انفراده بحارس المرمى، وسدد الكرة في الشباك بإتقان.

وقلص إبراهيم أبو سيف النتيجة للجلاء عند الدقيقة 82، بعد أن سدد الكرة في الشباك من داخل الصندوق.

وقضي الدعالسة على آمال الجلاء بالعودة، بعد أن سجل الهدف الثالث عند الدقيقة86، بعد أن توغل داخل الصندوق وسدد الكرة في الشباك

أدار اللقاء: علاء أبو طه للساحة، وساعده على الخطوط مؤمن ماضي ومحمد بدر، ومحمود جرغون رابعا.

ورفع البريج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول والصدارة، بينما بات الجلاء في المركز الثاني عشر والأخير دون رصيد من النقاط.