استقالة جديدة في دوري غزة

غزة - وائل الحلبي

أعلن حمادة شبير عن استقالته من تدريب أهلي غزة بعد مرور أربعة جولات من دوري الدرجة الأولى، الذي ينافس فيه الفريق من أجل العودة للدوري الممتاز في الموسم القادم.

وعلى الرغم من تحقيق الفريق لفوزين متتاليين على الجلاء والأقصى في الجولتين الثالثة والرابعة، إلا أن شبير قرر ترك الفريق دون توضيح الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار.

وكتب شبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"النادي الأهلي الفلسطيني بشكركم على الفترة التي قضيناها معا، أتمنى لكم التوفيق بالمرحلة القادمة".

واكتفى شبير بكلماته المقتضبة في إعلان رحيله عن تدريب الفريق الذي عاد لتدريبه بعد نهاية الموسم الماضي.