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الاحتلال يمدّد اعتقال القيادي بحماس عبد الباسط الحاج 4 أشهر

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الاحتلال يمدّد اعتقال القيادي بحماس عبد الباسط الحاج 4 أشهر

03 أكتوبر 2022 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
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عبد الباسط الحاج (يمين)

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، تمديد اعتقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الباسط الحاج من جنين، لمدة أربعة أشهر إضافية وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي الحاج (51 عاماً)، بعد اقتحام منزله في قرية جلقموس قضاء جنين في 10 شباط/ فبراير 2021، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه قراراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

ولا تزال سلطات الاحتلال تعتقل الحاج منذ أكثر من سنة، وتقوم بتمديد اعتقاله الإداري بشكل متكرر، دون توجيه تهمة إليه.

والقيادي الحاج أسير سابق وأمضى ما يزيد عن 18 سنة في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

ويعاني من مشكلات صحية أبرزها آلام في ظهره "ديسك" وذبحة صدرية سببها الاعتقالات المتكررة لدى الاحتلال، ومن المتوقع أن تزيد ظروف السجن القاسية من معاناته، ولا يمضي سوى أوقات قصيرة خارج السجن وما تلبث سلطات الاحتلال أن تعيد اعتقاله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال #حماس #عبد الباسط الحاج #الاحتلال الإسرائيلي

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