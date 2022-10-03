لليوم الثاني.. احتفالات تخريج طلبة الجامعة الإسلامية بغزة

تواصلت في الجامعة الإسلامية بغزة لليوم الثاني على التوالي احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز" للعام الدراسي 2021/2022م، وأقيم حفل تخريج طلبة كليتي أصول الدين والشريعة والقانون في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور محمد سعدي العكلوك –رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات –رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، وإبراهيم كامل تيسير- عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور رائد طلال شعت-عميد كلية أصول الدين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكليتي أصول الدين والشريعة والقانون ، وجمع من أصحاب الفضيلة، والسماحة، والقضاة، والشخصيات الاعتبارية، والخريجين والخريجات، وذويهم.



جودة التعليم

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كليتي أصول الدين والشريعة والقانون، هنأ الأستاذ الدكتور فرحات خريجي وخريجات "أفواج الأصالة والتميز" وخص بالذكر خريجي وخريجات كليتي أصول الدين والشريعة والقانون، ورحب بضيوف احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين من الشخصيات الاعتبارية وذوي الطلبة والطالبات.

وفي سياق حديثه عن نشأة الجامعة، لفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة بدأت بلا مبانٍ، ثم بالخيام، ثم بالبركسات، واليوم الجامعة – كما ترون أمامكم – إضافة إلى فرع الجنوب وفرع الوسطى حيث كلية الطب والمستشفى الجامعي الملحق بها مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الذي تم تشغيله مؤقتًا لخدمة مرضى الأورام.

وأكد الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة اليوم وحسب التصنيفات العالمية التي تصنّف الجامعات من حيث جودة التعليم والبحث العلمي وتوفر الخدمات والمختبرات، هي في مقدمة الجامعات الفلسطينية والعربية والعالمية.

وعبر الأستاذ الدكتور فرحات عن اعتزاز الجامعة الإسلامية بخريجي وخريجات كليتي أصول الدين والشريعة والقانون الذين يتقلدون المستويات العليا في المؤسسات الداخلية والخارجية، وطالب خريجي وخريجات هذا الفوج بأن يكونوا خير ممثل لجامعتهم في الإخلاص والتفاني في العمل وأن يسخروا علمهم لخدمة أبناء شعبهم ودينهم ووطنهم.

كلمة الخريجين

بدوره، قال الخريج بكر مشير المصري –في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خريجي وخريجات كليتي الشريعة القانون وكلية أصول الدين- : "سنكون خير سفراء لهذا الصرح العلمي الكبير في كل الميادين، وسنمضي في طريق من سبقونا نحو التميز والإبداع والبناء"، مشيراً إلى العلم الوفير والمهارات العالية التي اكتسبوها كخريجين من الجامعة الإسلامية، ومن أستاذتهم في مختلف التخصصات، وأضاف الخريج المصري: "للأهل دور كبير وعظيم في توفير الأجواء المناسبة لنا للدراسة والمثابرة، وتشجيعنا الدائم على طلب العلم، وها هم اليوم يقطفون معنا الثمار للانطلاق نحو المستقبل".

درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور فرحات، والأستاذ والدكتور شعت، والدكتور إبراهيم، درع التفوق للطالبة أسيل صلاح الدين المدهون- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية أصول الدين للعام الدراسي 2021/2022م، والطالبة دعاء عادل السكني – الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية الشريعة والقانون للعام الدراسي 2021/2022م.

بروتوكول التخرج

وقد طلب كل من: الدكتور إبراهيم، والدكتور شعت، من رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.

وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية أصول الدين:

برنامج الدراسات العليا (طلاب)

قسم التفسير وعلوم القرآن

جهاد رياض داود أبو عيادة, خالد مامون محمود مقداد,,فتح الله صبحي عبد الحميد أبو ناجع, ماجد أحمد مصطفى الصباغ, محمد زكي شحادة حمد, مصعب موسى مسلم الحشاش, موسى مرزوق أحمد علوان.

قسم الحديث الشريف وعلومه

أحمد عبد الحميد عبد الرحمن سلامة, عمر خطاب جبارة أبو طه, محمد ذيب حمدان رمضان, محمد فايق عبد الرحمن محسن, محمد يوسف محمد الرنتيسي, محمود عبد الكريم مصطفى جودة.

قسم العقيدة الإسلامية

محمد حسن عبد الرحمن القاضي, محمد عبد القادر أحمد الكحلوت.



برنامج الدراسات العليا (طالبات)

قسم التفسير وعلوم القرآن

بيان محمد حرب أبو جامع, ريما خميس محمود حماد,,شريفة محمد رشيد الدلو, نجوى فتحي لطفي الجزار, وجدان خالد سالم حسونة, وفاء محمد حسين عليان

قسم الحديث الشريف وعلومه

إيمان محمد خليل مطر، خولة موسى محمود أبو جلمبو، نجوى إبراهيم حسن عليان.

قسم العقيدة الإسلامية

دعاء حسين أسعد الأسطل

برنامج البكالوريوس/ أصول الدين (طلاب)

قسم أصول دين /عام

عبد الله حاتم علي الخضري, عدي حسن محمود حلس, علي عبد الرؤوف محمد فحجان, محمد أيمن محمد العمصي, محمود سعيد محمد الداموني, نور الدين خالد محمد البريم.

قسم الدعوة والإعلام

إبراهيم سعيد حسين عابد, البراء عصام توفيق القرا,,جميل جهاد جميل الحداد, سامح أيمن عبد الشرباصي, عماد الدين محمد موسى أبو نعمة, عمر بلال محمود أبو النور, محمد إحسان عوني عاشور, محمد جبر عبد السلام أبو حسنين, مهند عليان صالح ابوسعيد.

برنامج البكالوريوس/ أصول الدين (طالبات)

قسم أصول الدين/ عام

أروى عبد العظيم نصرالله القدره, إسراء رأفت حسين الرنتيسي,,إسلام محمد سالم ابو عابده, أسماء أحمد محمد شعبان, أسيل صلاح الدين طلب المدهون, أسيل عماد شعبان كالي, أصالة مصطفى عبد الله اصليح, آلاء زياد محمد عبد العزيز, ألفت إياد توفيق عوض, أنوار صلاح غالب عبد العال, تسنيم جاد الله عبد الدايم أبو لبدة, خلود عبد الله طالب الشغنوبي, روان أكرم عبد الوهاب قروط, روند نبيل قاسم الزهارنه, سارة عبد الناصر محمد الهيصمي, سناء مرزوق محمد شحيبر, شيماء رائد فضل جعفر, فاطمه جمال أحمد صقر, فاطمة سامي غالي أبو الخير, ميرا محمد عبد الهادي الاشقر, نور عماد عطا عدس, هديل عدنان عفيف مقداد, وئام يوسف محي الدين الأسطل, ياسمين مصلح محمود قشطه.

قسم الدعوة والإعلام

إخلاص سليم أحمد شمالي, إسراء أسامة عبد القادر أبو مسامح,,إسراء أسعد خضر خضير, إسراء مصطفى خالد أبو مهادي, إيمان عبد الحي حسين الفار, إيمان يوسف محمود أبو مصطفى, دارين محمد عواد خطاب, ضحى رياض علي عبد الهادي, ضحى محمد أحمد حبيب, علا خالد موسى أبو هلال, مرام إسماعيل موسى برهوم, منى يعقوب محمد سعد الله, نور عاهد محمد حمادة, نور هاني راشد إسليم, هديل عادل عبد العظيم المحتسب.

وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية الشريعة والقانون:

برنامج الدراسات العليا (طلاب)

الفقه المقارن

محمود مصطفى منيب صرصور

الفقه والتشريع/ أصول الفقه

عبد العال محمد عبد العال الأسطل، عثمان مسامح عبد القادر أبو مسامح

الفقه والتشريع/ الفقه المقارن

إبراهيم خليل محمود الشواف, براء خالد شعبان الدحدوح, زهر محمد زهر السعودي, عبد الله مسعود عبد الحميد حجو, ماجد اسماعيل عبد القادر كلوب, محمد جميل سلمان البسوس, محمد حاتم طه الهباش, محمود عبد الحميد محمود عمران, محمود محمد مصطفى الأسطل.

الفقه والتشريع/ القضاء الشرعي

رأفت جمعة سعادة بارود، عبد الله نصر هاشم التتر، عمار عصام خالد النجار

القانون العام

إبراهيم سمير إبراهيم الزرقه، إبراهيم شحدة إبراهيم أبومصطفى، إبراهيم هاني سلطان الوحيدي، أحمد نسيب أحمد موسى، إسماعيل خليل عبد الحميد الصوري، أمير محمود يوسف ملكه، بلال أحمد يوسف النجار، حسام تحسين محمد الوادية، حسن علي حسن الحايك، رفعت عصمت محمود حسنين، رمضان محمد فتحي رمضان السلطان، ساري عوني عبد الفتاح سعد، سامر وائل محمد مصبح، صقر نبيل موسى القيسي، عاصم وائل أحمد البايض، عبد الرحمن سليمان عبد الرحمن حمدان، عبد الكريم داود درويش حلس، عبد الرؤوف محمد محمود العرقان، عبد الكريم عبد الله رزق أبو سالم، عبد الله سليم سلامة الحاج سلامة، عبدالله عمر عبد الحميد الأسطل، عدنان خالد سعيد البحيصي، عصام محمود حمادة النجار، عماد عبد الله عايش النجار، عمر أحمد مسلم الشاعر،

كرم عبد الرؤوف عبد الهادي منصور،محمد إيهاب عبد الرحيم الحاج أحمد، محمد بهائي راغب شراب، محمد خليل رمضان صبره، محمد فتحي دياب حجازي، محمد فوزي محمد أبو لولي، محمد محمود حسن أبو ريالة، محمد منير خميس حمدان، محمد هاشم ديب جنيد، محمود زكريا عبد الله النجار، محمود عبدالسلام سلمان اليازوري، معتصم فريد سعيد النجار، نضال يوسف جدوع أبو يوسف، هيثم إسماعيل نظير مهنا، وائل محمد حسن قشطة.

برنامج البكالوريوس (طلاب)

قسم الشريعة الإسلامية

إبراهيم مسعود إبراهيم شملخ, أحمد حازم أحمد حلس,,أحمد حسني أحمد منصور, أحمد طارق محمد الأشقر, أسامة نهاد سالم السقا, بلال إبراهيم عبد الله عيسى, بلال بهجت محمد المدهون, حمزة محمد سليم صالح, حمزة مصطفى محمود محمود, ربيع عاطف حمدان طبش, زكريا سالم أحمد سلامة, سامر جمال محمد الباز, سامي حسام محمود دولة, صلاح الدين كمال سالم ابو عوض, عاصم أحمد إبراهيم زينو, عبد الله رأفت حمدان الحمايدة, عبد الرحمن زكي سليمان قديح, عبدالرحمن محمد محمود أبو ضباع, عبدالكريم عامر محمد هاشم حمادة, عبد الله نايف عبد الهادي الحاج, عيسى صالح يوسف خليفة, غسان يوسف توفيق غراب, فوزي خليل محمد القطروس, ليث إبراهيم سليمان الددا, محسن سعد الدين محمد الشوبكي, محمد إسماعيل احميدان أبو بريك, محمد أمين علي أبو دية, محمد سهيل سليمان الفصيح, محمد فوزي عبد السلام شلدان,

محمد ماجد محمد رمانة, محمود صلاح محمد أبوغالي, هيثم رياض محمود سمرة.

قسم الشريعة والقانون

غبراهيم جمال أحمد الهندي, إبراهيم عطية محمد أبو شعر,,إبراهيم عمر خليل الرملاوي, أحمد زياد محمود بركة, أحمد سفيان سالم ضاهر, أحمد علاء زهير خليفة, أحمد مهدي حسن شعبان, أشرف احمد سلامة سكر, أمير رياض خليل أبو رحمة, أنيس يحيى محمد خويطر, باسل جميل محمد أبو خطاب, بكر مشير عمر المصري, بلال هشام عصام الافرنجي, ثابت ناصر صالح الطباطيبي, جابر جبر جابر النويري, حازم طالب سعدالله شلدان, حمدان محمود حمدان الأسطل, خالد سمير إبراهيم أبو مهادي, خالد عوني محمد عايش, خليل أيمن خليل السيد, خليل زايد سالم أبو رزق, خميس موسى فارس الطناني, زين العابدين إسماعيل أحمد أبو نجا, سامح وائل إسماعيل الديب, سامر سهيل نعمان أبو سمرة, سامي شحدة إبراهيم طباسي, ساهر تيسير أحمد الهرش, سليم ناصر سليم دبابش, طارق محمد عبدالله ابو محسن, طلال أسعد أحمد أبو جزر, عبد الرحمن سليمان أحمد العقاد, عبد الرحمن ماهر عوض أبو لطيفة, عبد الرحمن محمد فارس أبومعمر, عبد الكريم عماد الدين عبد الكريم اللحام, عبد الله عدنان عبد الرحمن أبو طعيمة, عبد الله عيسى عبد الكريم برهوم, عبد المجيد محمد فتحي الشاعر, عبدالكريم جهاد جبر قنن, عبدالله رياض صالح المشهراوي, عبدالمعطي محمد عبد المعطي الأغا, عبدالوهاب أحمد محمد الهبيل, علاء حلمي حسين فوجو, علاء عبد السلام عبد الغني الهمص, علاء محمد عواد زعرب, علي ناصر مساعد رضوان, عمرو أيمن رمضان مصلح, فارس فايز فارس الأشرم, فراس يوسف محمد عوض, فضل منير فضل أبو زور, مؤمن خليل شحتة الدلو, مؤمن محمد حسان ياسين, مؤيد نبيل أحمد القانوع, محمد إبراهيم محمد الأسطل, محمد أحمد عارف البلبيسي, محمد أحمد محمود عامر, محمد جمال يوسف المصري, محمد جمعة محمد محمد جمعة ريحان, محمد حسام سعيد الدريملي, محمد خالد محمد الصعيدي, محمد خليل محمد قنن, محمد خليل يوسف القاضي, محمد سليمان احمد الرقب, محمد عبدالله محمد اللحام, محمد عمر حامد النجار.

برنامج الدراسات العليا (طالبات)

الفقه المقارن

سماح عبدالسلام عارف القرا, مي عبدالله سليمان القديم, ياسمين عمر حمدان المصري

الفقه والتشريع/ الفقه المقارن

أسماء يوسف رمضان أبوجزر, إيناس غسان محمد البطة,,دلال محمد بهجت العبدعمر, رباب إبراهيم علي الشاعر, زينب إبراهيم موسى برهوم, مريم صبحي حسن نصار, ولاء روحي جمعة الطويل

القانون العام

حسنة محمد مصطفى أبو سيدو, رولا وليد عارف حمادة, لبنى عودة حسن التلباني, نسمة حسين سالم العطار, نور نبيل مصطفى الكردي, هالة حمزه دياب دغمش, هديل وائل منير أبو مرعي.



برنامج البكالوريوس (طالبات)

قسم الشريعة الإسلامية

أبرار خالد محمود أبو مصطفى, إسراء رمزي محمد أبو رزق,,إسراء عبد سعيد الكيلاني, أسماء جهاد محمد عياش, آلاء أديب علي بركة, آلاء أسامة يوسف الجزار, آمال محمد موسى إصليح, أمامة سعيد عبد الرحيم حمد, أميرة عبد الناصر سليمان الأسطل, أنسام عادل محمد عقل, آية فوزي رمضان الوكيل, اية نبيل حسن شعبان, إيمان عصام عبد الهادي أبو سالم, إيمان كمال أحمد غنيم, آية بركات محمد ضهير, آية محمد يحيى عوض, تسنيم وليد ديب بدر, حنين خليل فتحي عبيد, رقية عصام توفيق القرا, رنا إسماعيل إبراهيم الشواف, رنا محمد فايز الإفرنجي, روان اعتماد رامز طافش, سعديه نور الدين محمد عقيلان, سماح ساق الله مصطفى عوض, سماح مصطفى خليل المغير, سميرة سليم كامل حلس, سندس زكريا حسن المعني, سيرين محمد محمد القصاص, شيماء يوسف محمود أبو كميل, فاطمة بسام يوسف حمد, فاطمة كمال موسى أبو نمر, كفاح اكرم عثمان العبادلة, مريم محمد علي الاسطل, مريم محمد فارس أبومعمر, منى جهاد حجاج اشبير, نداء رياض محمد دويمة, نرمين محمد سلمان حجازي, نسيبة حسن عمر خليل, نشوى محمد علي شراب, هالة محمد أكرم صقر حلس, هالة وائل عبد الرازق الرقب, هبه أحمد عبد المجيد المهموم, ورده حمدان هاشم شراب, وفاء سليمان حسن أبو جزر, وفاء عبد القادر أحمد الأسطل.

قسم الشريعة والقانون

إخلاص أحمد سلمان أبو عمرة, إسراء محمد محمود البغدادي,,إسلام محمد انور حرارة, أسماء نبيل دياب الهركلي, أسيل محمد سليمان العرقان, آلاء حسن سعيد الهندي, آلاء حمدان محمد مقداد, آلاء طارق اسماعيل ريان, آلاء عودة عاشور عودة, العنود مصباح محمد الصفدي, أمل سامي خليل الشواف, آمنة جمال أحمد النمروطي, آيات فوزي محمد الجريسي, آية عبدالله موسى اصرف, آية محمد زكريا شبير, آية أحمد إسحق الجرجاوي, آية ماضي محمد اللحام, بسمة جمال محمد الدرة, جميلة عبدالله يوسف هنية, دعاء عادل قاسم السكني, دعاء عادل نمر إرشي, ديانا وائل محمد سعيد الحليمي, رنين أسامة عبد الرازق المشهراوي, رنين عادل محمد أبو هويشل, روان ماهر محمد هنا, ريما هاني صلاح حلس, سجا أنور مروان النمروطي, سحر محمد داود ضاهر, سماح سامي رفيق عبد العال, سندس أديب محمد سفيان الربعي, شروق محمد حمدان برهوم, صفا زياد نمر القشاش, ضحى عطا موسى أهل, عايدة محمود عبد طباسي, عبير نضال يوسف أبو جميزة, فاتن أمين خليل عمر, فاديه محمد كامل عبد القادر السلطان, فاطمة سهيل خالد أبو علي, فايزة نافذ يوسف عاشور, فرح أحمد حلمي شراب, كوثر منير عبد المجيد أبو الحصين, مرام رائد عبد العزيز المشهراوى, مرح أشرف عوض النفار, مرح عدنان حسن ابو جزر, مريم عبد الكريم رشيد إكي, مريم عمران محمد مطر, منار علي محمد النجار, نعمه جمال عبد الكريم ضبان, نهى عبد الكريم سلمان رضوان, نوارة ماهر محمد العجله, نور خالد أيوب خضورة, نور طلعت أحمد سمير الشوا, نور نعيم أسعد الصفدي, نوره أمين صالح كلوب, هبة صلاح أحمد الكحلوت, هنا عماد العاصي الطويل, وفاء محمد أحمد اسماعيل, وفاء هاني محمود أبوعبدو, يسرى محمد محمد صافي.

المصدر / فلسطين أون لاين