لبنان.. تفاصيل لقاء جديد بين حركتي حماس وفتح

أكدت حركتي حماس وفتح خلال لقاء جمعهما اليوم الإثنين على أهمية تعزيز العمل الفلسطيني المشترك، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بشكل عام ومخيمات الشمال بشكل خاص، مشددين على تفعيل دور الفصائل من خلال اللجان المشكلة لها.

وكانت قيادة حركة حماس في شمال لبنان استقبلت في مكتبها ظهر اليوم الإثنين وفداً من حركة فتح برئاسة أمين سرها في الشمال مصطفى أبو حرب يرافقه مسؤول العلاقات بالحركة فرحان ومعتمد الجبهة الديمقراطية في الشمال عاطف خليل، وذلك بحضور المسؤول السياسي للحركة في مخيم البداوي مهدي عساف ومندوب الحركة في اللجنة الشعبية وائل زيد.

وناقش المجتمعون تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع العامة في المنطقة ولا سيما قضية "مركب الموت" الذي ذهب ضحيته العشرات وكان يحتوي الكثير من أبناء مخيم نهر البارد.

وأكد المجتمعون على ضرورة متاببعة قضية المركب وعلى ضرورة تفعيل دور الفصائل من خلال اللجان المشكلة لها.

المصدر / فلسطين أون لاين