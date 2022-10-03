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تفاصيل جديدة حول اعتقال الاحتلال اليوتيوبر المقدسي صالح زغاري

03 أكتوبر 2022 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
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اليوتيوبر المقدسي صارح زغاري (صورة أرشيفية)

أفادت مصادر مقدسية أن محاكم الاحتلال عقدت بعد ظهر اليوم الإثنين جلسة في المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، جلسة محاكمة للشاب المقدسية اليوتيوبر صالح الزغاري.

وأفادت المصادر الحقوقية، أن الجلسة عقدت بطلب من نيابة الاحتلال الاسرائيلي، للنظر في طلب تمديد اعتقال المصور الصحفي واليوتيوبر المقدسي صالح الزغاري، المستمر منذ عشرة أيام، على خلفية نشاطه على صفحات التواصل الإجتماعي في الداخل والخارج.

وعلى الرغم من صدور قرار من محكمة الصلح بالإفراج عن الزغاري، لعدم وجود أدلة على "الشبهات الأمنية الموجهة له"، إلا أن النيابة الإسرائيلية تقدمت بطلب لتجميد قرار الإفراج، وهو ما تسبب في تمديد الاعتقال لأيام إضافية في معتقل المسكوبية دون وجود تهمة واضحة.

وذكرت المصادر، أن المحامي نمير إدلبي يتولى الأمور القانونية للمصور الصحفي واليوتيوبير صالح الزغاري، ومثله في جلسة المحكمة اليوم، ويعتبر هو المصدر المباشر للمعلومات التي تمثل القضية، تفادياً للوقوع في أي إشاعات بعيدة عن حقيقة القضية وتفاصيلها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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