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مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون في الخضر جنوب بيت لحم

03 أكتوبر 2022 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
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اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، 40 شتلة زيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. 

وأفاد صاحب الأرض خالد خليل صلاح لمراسلنا، بأنه تفاجأ باقتلاع مستوطنين هذا العدد من أشتال الزيتون في أرضه، الواقعة بمنطقة باكوش المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60) غرب البلدة المذكورة.

يشار إلى ان المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على أراضي المواطنين في الخضر، تمثلت باقتلاع المزيد من أشجار وأشتال الزيتون والكرمة، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم. 

وتتزامن اعتداءات المستوطنين مع اقتراب موسم قطف الزيتون، حيث يغالون في انتهاكاتهم بحق المزارعين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المستوطنون #بيت لحم #الزيتون #الاحتلال الإسرائيلي

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