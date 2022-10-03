"السلطة" في الضفة تعتقل 32 مواطناً على خلفية سياسية

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال عددٍ من مواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، منهم أسرى محررون وطلبة جامعات.

واختطف وقائي السلطة، الليلة الماضين، شابين أحدهما من طولكرم والآخر من نابلس، ليصل عدد المعتقلين السياسيين في الضفة إلى أكثر من 32 معتقلاً بينهم قاصرين وطلاب وصحفيين ومحاميين ونشطاء.

كما اختطف وقائي السلطة الأسير المحرر والمختطف السابق يحيى جمال صوي بعد اقتحام مكان عمله الليلة الماضية، والمحرر محمد احمد فايز تركمان من بيته في بيت ايبا.

وتعتقل مخابرات السلطة اعتقال الأسـير المحرر معتصم حروب من بلدة دير سامت لليوم الـ7 على التوالي، والطالب في جامعة الخليل يزن فراشات لليوم الـ9 ، والشاب آدم عمار حسين لليوم الـ 11 على التوالي، الجريح براق مشعطي لليوم الـ 12 على التوالي، تعرض خلالها للتعذيب الشديد.

وتواصل مخابرات السلطة اعتقال الشاب مجد عادي لليوم الـ4 على التوالي، والأسير المحرر محمد عديلي لليوم الـ7 على التوالي، والمختطف السابق لعدة مرات أحمد درويش لليوم الـ7 على التوالي، كما تواصل اعتقال شقيقه أيمن منذ 15 يوماً

كما تعتقل مخابرات السلطة اعتقال الشاب محمد توفيق حروب، وأسيد لبادة من نابلس، و الشاب فادي الشامي، لليوم الـ12 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، والشاب محمد علاوي لليوم الـ14 على التوالي، بعدما اعتقله لحظة الإفراج عنه من سجن الجنيد.

وتستمر مخابرات السلطة في سلفيت باعتقال المحرر حسين سرطاوي لليوم الـ22 على التوالي، علماً أنه أمضى 14 عاماً في سجون الاحتـلال، والمحرر محمود عليان لليوم الـ22 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة تختطف المطـارد مصعب اشتية، والمطــارد عميد طبيلة لليوم الـ15 على التوالي، في مسلخ أريحا، والمحرر والمعتقل السابق أسيد فتحي الصادق، لليوم الـ 19 على التوالي، والشاب صهيب دويكات لليوم الـ20 على التوالي.

وبرغم قرار المحكمة بالإفراج ودفع الكفالة، فإن مخابرات السلطة في نابلس تواصل اعتقال المحرر إسلام بني شمسه لليوم الـ23 على التوالي، تعرض خلالها للضرب والتعذيب، والمحرر أنور السخل لليوم الـ24 على التوالي، وصهيب خالد حمدي لليوم الـ25 على التوالي، رغم صدور قرار بالإفراج عنه من المحكمة بكفالة شخصية قدرها 10000 دينار أردني وإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وللمرة الثانية رغم قرار المحكمة بالإفراج عنه، فإن وقائي السلطة يرفض الإفراج عن الشاب أسامة أبو جعص من مخيم جنين، المختطف لليوم الـ29 على التوالي في زنازين سجن أريحا، فيما يواصل اعتقال المحرر أحمد جمال دراغمة لليوم الـ48 في سجن أريحا، علما أنه جريح ويعاني من أزمة صحية في الرئتين وضيق بالتنفس.

أما الفتى ياسين عمر حروب (17 عاماً)، فرغم صدور قرار بالإفراج عنه مرتين، فتواصل مخابرات السلطة في الخليل تواصل اختطاف منذ 54 يوماً تعرض خلالها للضرب والتعذيب، والشاب أشرف الحروب لليوم الـ59 على التوالي، علماً أنه وحيد والدته، ووالده معتقل في سجون الا.حتـ.ـلال منذ 12 عاماً ومحكوم بالمؤبد 160 سنة.

ولا تزال أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قســام حمايل/ خالد نوابيت من رام الله لليوم 102 على التوالي، والمحرر جهاد ساري وهدان، والمحامي المتدرب أحمد خصيب لليوم الـ118 على التوالي، والمحرر أحمد نوح هريش من رام الله، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ120 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين