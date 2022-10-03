الاحتلال يهدم منزلا من طابقين شرق الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بيت عينون قرب الطريق الالتفافي (60) شرق مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وقال مالك المنزل هشام عيدة في تصريحات صحفية: إن "آليات الاحتلال هدمت منزله المكون من طابقين، مساحة كل طابق 210 أمتار مربعة، ويقطن أحد الطوابق نجله منتصر وعائلته وأطفاله الخمسة"، موضحاً "أنه بصدد الانتهاء من تشطيب الطابق الثاني لإسكان نجله معتز، وعائلته المكونة من ثلاثة أفراد".

وتهدف سلطات الاحتلال إلى اجبار المواطنين في المنطقة المذكورة على ترك أراضيهم، ضمن سياسة تبادل الأدوار بين حكومتها ومستوطنيها المدججين بالسلاح، لتوسيع رقعة الاستيطان، وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها.

وكانت قوات الاحتلال، هدمت صباحاً منزلا ومخزنين من الباطون على مساحة 150 مترا مربعا في منطقة الرفاعية بمسافر يطا، تعود ملكيتها للمواطن محمود محمد جبر العمور.

المصدر / فلسطين أون لاين