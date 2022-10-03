أبو مذكور يتوقع تسيير أول رحلة عمرة مطلع الشهر المقبل

غزة/ محمد الصفدي:

توقع رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور تسيير أولى رحلات العمرة للعام الحالي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما لم يحدث أي طارئ.

وقال أبو مذكور لصحيفة "فلسطين" إن الجمعية تُنفذ إجراءات متبعة لتأهيل الشركات وترخيصها وتصديق العقود بين الشركات الفلسطينية والسعودية، وتنظيم آلية تسيير الرحلات.

كما توقع أن تكون الأسعار لهذا العام أقل من الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن الأسعار ستُحدَّد نهائيًّا عند الانتهاء من تسوية الترتيبات الفنية فيما يخص التنسيقات والتأشيرات.

وبخصوص أعداد المعتمرين، بين أن المقرر أن يكون على متن كل رحلة عمرة من غزة إلى الديار الحجازية 600 معتمر، وأن النقاش لا يزال مستمرًّا بشأن طلب زيادة الأعداد.

وأفاد بأن عدد الشركات المؤهلة للعمل في قطاع غزة يبلغ 74 شركة، متوقعًا إقبالًا كبيرًا على رحلات العمرة مقارنة بالعام الماضي، لعدة أسباب أبرزها تسهيلات بعض البنوك العاملة في غزة لنظام "التقسيط".

يذكر أنه في 14 مارس/ آذار الماضي، انطلق الفوج الأول من معتمري قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة، بعد انقطاع عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر / فلسطين أون لاين