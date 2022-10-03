هريش: المعتقلون السياسيون لدى السلطة يعيشون ظروفا صعبة داخل الزنازين

قالت المتحدثة باسم أهالي المعتقلين السياسيين وشقيقية المعتقل أحمد هريش، إن المعتقلين السياسيين لدى السلطة يعيشون ظروفا صعبة في الزنازين.

وأكدت أسماء هريش، خلال تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنه وبعد زيارة المحامي مهند كراجة للمعتقلين، تبين أنهم يعيشوا في ظروف سيئة، حيث تم عزلهم، بعدما جاءوا من عزل في سجن أريحا، كما أشار كراجة أنهم متواجدين في زنازين لا تتوافر فيها التهوية ولا المرحاض.

وأوضحت هريش أن إدارة سجون السلطة رفضت تزويد المعتقلين بالملح، فيما زورتهم بزجاجتي ماء بحجم صغير فقط.

وقالت: إن "المعتقلين لازالوا مضربين ليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بالإفراج عنهم، مشددة على أن إدارة السجون تتفنن في تعذيب المعتقلين وإهانتهم وضغطهم"

وبينت أن ذوي المعتقلين توجهوا للمؤسسات الحقوقية لمطالبتها بزيارة أبنائهم والضغط للإفراج عنهم، إلا أنهم لم يجدوا ردا منها سوى الدعوات للإفراج عنهم.

وحمَّلت هريش المسؤولية في حال تعرض أي معتقل لضرر، للجهات الحقوقية التي سكتت عن التعذيب وتتكتم عن وضع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وتابعت: "أنقذوا حياة المعتقلين السياسيين لأجل هذا الوطن ولأجل أن تحيوا بكرامة وأمن وسلام ولا تنسوهم وفعلوا قضيتهم".

يذكر أن ستة مواطنين معتقلين على خلفية ما تعرف بقضية "منجرة بيتونيا"، وهم أحمد هريش وأحمد خصيب وجهاد وهدان وخالد نوابيت وقسام حمايل ومنذر رحيب، وجميعهم أسرى محررين.

وما تزال أجهزة السلطة تختطف أكثر من 51 مواطنا، وتواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية ضد النشطاء والطلبة والأسرى المحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين