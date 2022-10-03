دراجي يكشف عن حالته الصحية بعد تغييره بين شوطي في الدوري الإسباني

طمأن المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، الجماهير العربية، على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال تعليقه على مباراة اتلتيكو مدريد وإشبيلية في بطولة الدوري لإسباني.

وكتب حفيظ دراجي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد عودتي من إجازة قصيرة، ورغم أنني كنت متعبا وددت خدمة جمهوري احتراما وتقديرا له، لكن للأسف لم أفلح إذ تعذر على استكمال التعليق على مباراة اليوم، مع العلم أن الأطباء نصحوني بأن أركن للراحة لبضعة أيام حتى أتعافى من وعكة صحية بسيطة ألمت بي في الجزائر".

وتابع: "لكل الأحبة الذين يسألون عني، أنا بخير والحمد لله.. شكرا جزيلا لكم، على المودة نلتقي بحول الله تعالى".

وحفيظ دراجي هو إعلامي، ومُعلّق رياضي جزائري تحصل على شهادة بكالوريس آداب عام 1984، درس بعدها في معهد الإعلام والاتصال وتخرج منها عام 1988 بشهادة ليسانس في الإعلام يعمل في قناة بي إن سبورت العربية في قطر.

المصدر / فلسطين أون لاين