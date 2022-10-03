مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي في باحاته

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، فيما رفع أحدهم العلم الإسرائيلي في باحات المسجد.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تُنفّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يُسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

متابعة| جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال قبل قليل pic.twitter.com/b1j0fKw9qJ — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 3, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين