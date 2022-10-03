"الدعليس" يكشف موعد صرف رواتب الموظفين ومكافآت التعليم

أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، عصام الدعليس، أنّه سيتم صرف راتب شهر سبتمبر نهاية الأسبوع الجاري، بنفس النسبة والآلية المتبعة في وزارة المالية.

ووعد الدعليس خلال اجتماعه بنقابة الموظفين، بالعمل على صرف نسبة الـ 6% الخاصة بالمتقاعدين منهم هذا شهر أكتوبر الجاري مع جدولة المستحقات المتراكمة لهذه النسبة.

وناقش عدد من القضايا التي تهم الموظفين واستعرض مشاكلهم، التي من ضمنها مرابحات ما قبل عام 2014، مؤكدًا أنها قيد الدراسة وسيتم حسم الأمور حتى نهاية هذا العام كما تم الاتفاق سابقاً.

وأكد الدعليس "أنه سيتم قريباً صرف مكافئة الثانوية العامة الخاصة بالدراسات والموازي ومحو الأمية والتمكين".

كما جرى مناقشة موضوع موظفي الفئة الثالثة والرابعة، حيث أكد الدعليس، أنّ القضية منظورة في القضاء، وأنّ الحكومة ستلتزم بما يصدر عن السلطة القضائية في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً البدء بمسابقات مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام.

أما بخصوص ترقيات (المرحلة الثانية) في الشق العسكري أوضح الدعليس، أنه يتم حالياً دراسة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.

بدورها، طالبت النقابة رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي بتوسيع استفادة الموظفين من المستحقات، إذ تم الاتفاق على أن تقوم النقابة بتقديم تصور للخدمات التي لم تشملها معايير الاستفادة من المستحقات.

كما تمّ مناقشة صرف مستحقات الموظفين العسكريين الشهداء، موضحاً أنه يتم الصرف وفق آلية وضعها وزارة المالية عبر رابط الكتروني خاص في موقع وزارة المالية وبما يتوافق مع الإمكانيات لدى الحكومة.

ودعت النقابة إلى اعتماد التعديلات الخاصة بمدونة السلوك الوظيفي المقترحة، على أن لا يكون هناك تقييد لحرية الموظفين أو إنقاص حقوقهم.

كما طالبت النقابة بإنصاف ملف عقود 2014 وما بعدها الذين تم تثبيتهم بعد عدة سنوات منذ الخدمة الحكومية، وأكد الدعليس على أن الموضوع يدرس حالياً لدى لجنة الشؤون الإدارية في مجلس الوزراء.

المصدر / فلسطين أون لاين