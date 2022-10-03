الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة وسط اندلاع للمواجهات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح، يوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات في عدة مناطق.

وترّكزت المواجهات مع الاحتلال قرب مدرسة الخنساء في منطقة خربة الدير، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، حيث اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من قرية الشواورة شرق بيت لحم واعتقلت محمود عيسى حمدان، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة رام الله ، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان.

واعتقلت المواطنين مصطفى عودة من منطقة المخفية، وأحمد الجبريني من منطقة الضاحية بعد أن داهمت منزليهما، خلال اقتحامها لمدينة نابلس .

ويذكر أنّ قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقاً، صباح اليوم، ومنعت مركبات المواطنين من المرور ما أدى إلى التسبب بأزمة خانقة.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين