ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابل إلى 43 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا في كابل، إلى 43 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الاثنين.

وجاء في بيان للبعثة على "تويتر" أن هناك "43 قتيلا و83 جريحا. وغالبية الضحايا فتيات وشابات"، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وفجر انتحاري نفسه على مقربة من قاعة دراسية في حي بكابل تقطنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، بينما كان عشرات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات.

ولم تتبن الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي أي مجموعة، لكن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يكفر الشيعة، وسبق أن أعلن مسؤوليته عن اعتداءات في المنطقة استهدفت فتيات ومدارس ومساجد.

وطوت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي صفحة حرب استمرت عقدين ضد الحكومة المدعومة من الغرب، وأدت إلى انخفاض ملحوظ لأعمال العنف، لكن الأمن بدأ يشهد تدهورا في الأشهر الأخيرة.

وتحاول حركة طالبان المتشددة، المتهمة بالإخفاق في حماية الأقليات، التقليل من أهمية الاعتداءات التي تمثل تحديا لنظامها.

المصدر / وكالات