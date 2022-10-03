تقرير: ارتفاع كبير في عمليات المقاومة بالضفة الشهر الماضي

كشف تقرير صادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي (شاباك) اليوم الإثنين، أنه على الرغم من النشاط الملحوظ لجيش الاحتلال في نابلس وجنين بالضفة الغربية، إلا أن عمليات إطلاق النار من قبل المقاومين الفلسطينيين ما زالت مستمرة.



وقال موقع "واينت" العبري: إن "استمرار عمليات إطلاق النار منذ فترة طويلة، يشير إلى نقص الأمن، وازدياد الشعور بإمكانية حدوث إطلاق نار آخر في أي لحظة".



وأضاف: أنه وفقًا لتقرير "الشاباك" فقد نفذ الفلسطينيون 172 عملية في آب/أغسطس الماضي بالضفة الغربية، منها 23 عملية إطلاق نار، بينما ارتفع العدد ليصل في أيلول/سبتمبر الماضي إلى 212 عملية، منها 34 عملية إطلاق نار.



وشهد أمس الأحد أربع عمليات إطلاق نار، استهدفت مستوطنات "بيت إيل" و"مفو دوتان" و"إيتمار"، وأدت لإصابة جندي ومستوطن.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين