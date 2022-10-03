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"القوى" تعلن الحداد والإضراب الشامل وفاءً لدماء شهيدي "الجلزون"

03 أكتوبر 2022 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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شبان يشعلون الإطارات تنديدا بجريمة الاحتلال

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة الحداد والإضراب الشامل وفاءً لدماء شهيدي الجلزون.

وفي الإطار أشعل شبان غاضبون الإطارات المطاطية تنديداً بجريمة الاحتلال.

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واستشهد شابين في مخيم الجلزون، فيما وأصيب ثالث إصابة متوسطة فجر اليوم الإثنين، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عائلية، إن الشابين خالد الدباس وباسل بصبوص استُشهدا برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم خلال على محيط مخيم الجلزون برام الله، ويحتجز الاحتلال جثمانيهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القوى الوطنية والإسلامية #حداد وإضراب شامل #شهداء الجلزون

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