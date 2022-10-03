الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية جنوب قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بنيران أسلحتها الرشاشة، أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتواجدة على طول السلك الفاصل لقطاع غزة، أطلقت النار بشكل مباشر صوب أراضي المواطنين في محيط موقع صوفيا شرق بلدة الفخاري، شرق خان يونس.



يشار إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول حدود قطاع غزة، يطلقون النار والغاز بشكل يومي تجاه المزارعين والصيادين رعاة الأغنام، ويحرمونهم من الحصول على لقمة عيشهم.

ويضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين