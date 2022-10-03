القانوع: عدوان الاحتلال وجرائمه لن تمنحه أمنا على أرضنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. عبـد اللطيـف القانـوع، إن ارتقاء شهيدين بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الجلزون برام الله يأتي في إطار عدوان الاحتلال الممتد على شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين، إن عدوان الاحتلال وجرائمه لن تمنحه أمناً على أرضنا ولن تجلب له إلا مزيداً من المقاومة والإصرار على مواجهته بكل ما يمتلك شعبنا من وسائل.

وشدد على أن دماء الشهداء الزكية التي روت أرض رام الله فجر اليوم وقبلها في جنين ونابلس ستظل وقوداً لتصاعد ضربات المقاومة ولن يقر لشعبنا قرار إلا بكنسه عن أرضنا.

وأكد أن ضربات الثائرين والمقاومين ستتواصل وتتصاعد في الضفة الغربية ولن يخيفها إرهاب الاحتلال وسياسته العدوانية بحق شعبنا.

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واستشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث إصابة متوسطة فجر اليوم الإثنين، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله تبليغها باستشهاد شابين اثنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما، قرب مخيم الجلزون.

وقالت مصادر عائلية، إن الشابين خالد الدباس وباسل بصبوص استُشهدا برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم خلال على محيط مخيم الجلزون برام الله، ويحتجز الاحتلال جثمانيهما.

المصدر / فلسطين أون لاين