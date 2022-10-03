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شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون

03 أكتوبر 2022 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
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استُشهد شابان فلسطينيان وأُصيب ثالث إصابة متوسطة فجر اليوم الإثنين، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله تبليغها باستشهاد مواطنين اثنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما، قرب مخيم الجلزون.

وقالت مصادر عائلية، إنّ الشابين خالد الدباس وباسل بصبوص استُشهدا برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحام محيط مخيم الجلزون برام الله، ويحتجز الاحتلال جثمانيهما.

وفور الإعلان عن ارتقاء الشهيدين، انطلقت دعوات شبابية للحداد والغضب في محافظتي رام الله والبيرة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ عناصر من وحدة "إيجوز" الذين كانوا في تنفيذ مهمة عسكرية واعتقالات في مخيم الجلزون، قاموا بإطلاق النار صوب مركبة فلسطينية بزعم محاولة سائق المركبة دهس الجنود في المكان.

 

 

#رام الله #الجلزون

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