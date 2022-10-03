منصة "كوين بيز" تتسبب بضربة لـ"بتكوين"

فقدت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" المكاسب الكبيرة التي حققتها صباح أمس الأحد، بعد أن شهدت ارتفاع سعرها بشكل طفيف.

وكان سعر بيتكوين Bitcoin ارتفع بنسبة 0.31٪ إلى 19358.23 دولارًا أمريكيًا وارتفعت القيمة السوقية لـ Bitcoin إلى 371.06 مليار دولار.

وكان ذلك قبل أن تتعرض “Bitcoin” لخسارة كبيرة في أعقاب أزمة منص “Coinbase” ، حيث انخفض البيتكوين بنسبة 0.31٪ إلى 19251.89 دولارًا.

انخفاض القيمة السوقية للبيتكوين إلى 368.87 مليار دولار

وكشفت بورصة العملات المشفرة Coinbase Global أن المدفوعات في البنوك الأمريكية قد تم تعليقها، بينما خسرت Bitcoin مكاسبها الصباحية.

وأعلنت Coinbase Global أنها تعمل على حل مشكلة منعت الشركة من إتمام المعاملات مع الحسابات المصرفية الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الشركة، وهي شركة تبادل عملة مشفرة، قولها في بيان: “نحن الآن غير قادرين على قبول المدفوعات أو إجراء عمليات سحب من حسابات بنكية أمريكية”. الوقت المتاح.”

بعد أكثر من ساعة، قالت الشركة إنه تم تحديد المشكلة وتم إصلاحها.

أضافت Coinbase Global أنه لا يزال بإمكان أصحاب الحسابات استخدام بطاقة ائتمان أو حساب PayPal لإجراء عمليات شراء مباشرة.

المصدر / وكالات