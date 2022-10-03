قوات الاحتلال تعتقل أطفال خلال ممارستهم كرة القدم

القدس/ فلسطين أون لاين :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطفالاً من البلدة القديمة، بمدينة القدس المحتلة، أثناء ممارستهم لعبة كرة القدم في الشارع.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال لاحقت عدداً من الأطفال وهم بزيهم الرياضي، ثم قامت باعتقالهم وتحويلهم للتحقيق، دون معرفة السبب.

وعكرت قوات الاحتلال أجواء الفرح والسعادة على الأطفال، وتواصل اعتدائها بشكل مستمر على الرياضيين، وعدم احترامها للأنظمة والمواثيق الدولية.

ويُعتبر ما حصل مع الأطفال المقدسيين، جريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية.